Энцо МАРЕСКА: «Проиграли дома, но Челси в полуфинале»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Легии» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы недовольны тем, что проиграли дома, но мы в полуфинале, и результат первой игры давал нам право на ошибку. Хорошо, что в этой игре мы позволили себе сделать ротацию и поберечь игроков основного состава. У нас был тяжелый сезон и очень много игроков было в лазарете.

Я сегодня смог сделать семь изменений по сравнению с игрой АПЛ против «Ипсвича». Дал возможность сыграть Николя Джексону, который играл и на выходных, ведь он много пропустил. Идея была в том, чтобы дать ему нагрузку.

Палмеру также надо возвращаться к игровой кондиции, поэтому дали возможность ему поиграть.

Наша главная цель - идти дальше, а игроки должны быть в хорошей физической форме. Надеюсь, что и Нико, и Коул уже в ближайшее время будут играть так, как прежде.

В воскресенье нас ждет игра с «Фулхэмом». Мыслями мы уже на ней», – прокомментировал Мареска.