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Лига конференций
18 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:14
19
0

Энцо МАРЕСКА: «Проиграли дома, но Челси в полуфинале»

«Пенсионеры» по сумме двух матчей обыграли «Легию»

18 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:14
19
0
Энцо МАРЕСКА: «Проиграли дома, но Челси в полуфинале»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Легии» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы недовольны тем, что проиграли дома, но мы в полуфинале, и результат первой игры давал нам право на ошибку. Хорошо, что в этой игре мы позволили себе сделать ротацию и поберечь игроков основного состава. У нас был тяжелый сезон и очень много игроков было в лазарете.

Я сегодня смог сделать семь изменений по сравнению с игрой АПЛ против «Ипсвича». Дал возможность сыграть Николя Джексону, который играл и на выходных, ведь он много пропустил. Идея была в том, чтобы дать ему нагрузку.

Палмеру также надо возвращаться к игровой кондиции, поэтому дали возможность ему поиграть.

Наша главная цель - идти дальше, а игроки должны быть в хорошей физической форме. Надеюсь, что и Нико, и Коул уже в ближайшее время будут играть так, как прежде.

В воскресенье нас ждет игра с «Фулхэмом». Мыслями мы уже на ней», – прокомментировал Мареска.

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Томаш Пекгарт Легия Варшава Челси Лига конференций Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Челси
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