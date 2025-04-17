Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Дерби во Франции и 6:0. Видеообзор

17 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у еще одной украинской теннисистки Ангелины Калининой.

Девушки сошлись в поединке 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция. Свитолина выиграла первый сет со счетом 6:4, а во втором повесила бублик – 6:0.

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Элина одержала третью победу над Ангелиной на уровне Тура и четвертую, если учитывать и очное противостояние на соревнованиях ITF в Донецке в 2013 году.

Следующей соперницей Свитолиной будет испанка Джессика Бузас Манейро.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина [1] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:0

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ангелина Калинина