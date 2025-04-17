ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане, Франция
17 апреля Элина Свитолина в украинском дерби переиграла Ангелину Калинину.
Это был матч 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Руане. Элина одержала победу со счетом 6:4, 6:0 за 1 час и 20 минут.
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Это была четвертая встреча соперниц и третья на уровне Тура. Все поединки остались за Свитолиной.
За выход в полуфинал соревнований во Франции Элина сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро.
🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/8 финала
Элина Свитолина [1] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:0
ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
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