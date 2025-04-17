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  4. ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
WTA
17 апреля 2025, 23:19 |
160
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ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой

Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане, Франция

17 апреля 2025, 23:19 |
160
0
ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 апреля Элина Свитолина в украинском дерби переиграла Ангелину Калинину.

Это был матч 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Руане. Элина одержала победу со счетом 6:4, 6:0 за 1 час и 20 минут.

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Это была четвертая встреча соперниц и третья на уровне Тура. Все поединки остались за Свитолиной.

За выход в полуфинал соревнований во Франции Элина сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина [1] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:0

ФОТО. Украинское дерби в Руане. Как это было: Свитолина сыграла с Калининой

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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