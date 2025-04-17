СВИТОЛИНА: «Сет был непростым. Ангелина боролась. Рада, что сделала брейк»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Ангелиной Калининой в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Руане:

«Первый сет был непростым. Ангелина упорно боролась, чтобы вернуться в игру. Нам обоим было трудно. Я очень рада, что смогла сделать брейк при счете 4:4 и затем подать на сет. Это дало заряд энергии и я очень хорошо отыграла во второй партии. Я довольна своим выступлением во втором круге.

Ангелину я знаю очень давно. Помню, как я была в ее родном городе, когда нам было лет 7–8. Она только начинала свои шаги, свою карьеру в теннисе, потому что она на несколько лет моложе меня.

Конечно, для Украины это очень много значит, когда есть такие сильные теннисистки и они соревнуются на турнирах во всем мире на таком высоком уровне. Это замечательно для украинского тенниса».

Свитолина одолела Калинину со счетом 6:4, 6:0. Следующей соперницей Элины будет испанка Джессика Бузас Манейро.