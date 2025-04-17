Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) узнала соперницу в 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 73), которая в своем поединке второго круга одолела Варвару Грачеву (Франция, WTA 67).

WTA 250 Руан. Грунт. 1/8 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 6:3

Джессика и Варвара провели второе очное противостояние. Испанка одержала вторую победу.

Ранее Свитолина и Бузас Манейро играли между собой только один раз. В 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Цинциннати в 2024 году украинка переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:1.

Элина в Руане уже прошла Жиль Тайхман и Ангелину Калинину. Джессика, помимо Грачевой, также выбила Марию Саккари.

Свитолина и Бузас Манейро проведут очный поединок 18 апреля.