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  4. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
WTA
17 апреля 2025, 22:44 |
1299
2

Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане

Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, которая во 2-м раунде одолела Варвару Грачеву

17 апреля 2025, 22:44 |
1299
2
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
WTA. Джессика Бузас Манейро

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) узнала соперницу в 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 73), которая в своем поединке второго круга одолела Варвару Грачеву (Франция, WTA 67).

WTA 250 Руан. Грунт. 1/8 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 6:3

Джессика и Варвара провели второе очное противостояние. Испанка одержала вторую победу.

Ранее Свитолина и Бузас Манейро играли между собой только один раз. В 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Цинциннати в 2024 году украинка переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:1.

Элина в Руане уже прошла Жиль Тайхман и Ангелину Калинину. Джессика, помимо Грачевой, также выбила Марию Саккари.

Свитолина и Бузас Манейро проведут очный поединок 18 апреля.

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Джессика Бузас Манейро Элина Свитолина Варвара Грачева WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saltovka
Более рейтинговая должна выиграть в этом противоборстве, не так ли??
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Sashamar
Здавалося, що Еліна програла іспанці рік тому в Мадриді. Вибачаюсь: вона програла не Бузас Манейро, а Соррібес Тормо . У Бузас Манейро вона навпаки, виграла в Цінціннаті
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