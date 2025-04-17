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Первая лига
Агробизнес
18.04.2025 14:30 - : -
Кудровка
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Украина. Первая лига
17 апреля 2025, 15:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 15:50
38
0

Агробизнес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется в 14:30 по Киеву

17 апреля 2025, 15:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 15:50
38
0
Агробизнес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Официальный сайт «Агробизнеса»

В пятницу, 18 апреля, состоится матч 3-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Кудровкой». По Киеву игра начнется в 14.30.

Агробизнес

Очень нестабильный сезон проводит команда из Волочиска, хотя и сейчас занимает 2-е место в чемпионате с 29 очками в активе. Клуб не побеждает в лиге начиная с октября, хотя до этого имел 9-матчевую выигрышную серию. С Кубка Украины коллектив вылетел в 1/64 финала от «ФК Николаев».

Второй круг Первой лиги «Агробизнес» начал неудачно – поражение от «СК Полтавы» и ничья из «ЮКСА».

Кудровка

Неплохой сезон проводит другой клуб этого противостояния. Сейчас «Кудровка» занимает 6-е место в лиге и имеет на своем счету 26 баллов, а расстояние до 2-й позиции (на которой сейчас находится «Агробизнес») составляет всего 3 очка. В кубке команда потерпела поражение в 1/16 от «ЮКСА».

В чемпионской группе в этом году коллектив сыграл 2 поединка – минимальное поражение в матче с «Буковиной» и ничья с «Металлистом».

Личные встречи

Команды встречались дважды в истории – оба раза в рамках Первой лиги в 2023 году. В одном матче «Кудровка» победила со счетом 2:1, а в другом минимальный выигрыш получил «Агробизнес».

Интересные факты

  • «Кудровка» забивала первой в 6 из 7 последних матчах. Устоять смогла только «Буковина», ей коллектив не забил вообще.
  • Безвыигрышная серия «Агробизнеса» в Первой лиге длится уже 7 матчей. В последний раз клуб побеждал в игре против «Буковины» еще в начале октября 2024 года.
  • «Кудровка» одержала 6 побед в последних 7 выездных матчах. Единственная осечка – поражение от «Буковины» в первом матче второго круга.

Возможные стартовые составы

Агробизнес: Подковка – Слива, Зинь, Сидоренко, Гаврушко – Толочко – Семка, Кузьмин, Казак, Касимов – Войтиховский

Кудровка: Лепка – Рогозинский, Шершень, Сердюк, Мачелюк – Думанюк, Вечурко – Казак, Евтушенко, Тепляков – Легостаев

Прогноз на матч появится, как только коэффициенты будут доступными.

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Агробизнес Кудровка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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