«Я не так уж и разочарован». Мюллер высказался о вылете с Лиги чемпионов

Опытный игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал второй матч против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок закончился вничью – 2:2, а дальше прошла итальянская команда, которая обыграла соперника по сумме двух матчей (4:3).

«Очевидно, мы разочарованы, хотя что значит «разочарованы»? Я не так уж и разочарован, потому что в конце концов мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю игры немного лично для себя: выложился ли я на все сто? Могу ли я посмотреть на себя в зеркало?

Конечно, мы можем обсудить этот матч, но мы играли против лучшей команды Италии, которая пропустила всего два гола за весь сезон Лиги чемпионов до этой игры. Мы вели 1:0, хорошо вошли в игру – но, очевидно, они тоже были хороши. А потом, в последние пять минут, возможно, одна из команд могла забить, и мы бы стояли здесь при другой атмосфере», – сказал Мюллер.