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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 11:54 | Обновлено 17 апреля 2025, 12:12
1507
1

Кейн нашел объяснения, почему Баварии не удалось обыграть Интер

Немецкий клуб вылетел с 1/4 финала ЛЧ

17 апреля 2025, 11:54 | Обновлено 17 апреля 2025, 12:12
1507
1
Кейн нашел объяснения, почему Баварии не удалось обыграть Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после ничейного второго матча с миланским «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2). Немецкому клубу не удалось победить «змей», поэтому по итогам двух матчей «Бавария» покинула турнир (3:4).

«Причин много. Очевидно, что сейчас тяжело уходить с поля после того, как мы отдали все ради победы. У нас было достаточно моментов в обеих играх, чтобы забить больше голов. И сегодня вечером пропустить два гола со стандартов – это неприятно.

Мы были очень близки в конце, но в таких больших играх все сводится к моментам, и они использовали их лучше, чем мы. Это был долгий, тяжелый сезон в Лиге чемпионов с большим количеством игр – очевидно, но я чувствовал, что мы становимся лучше по мере развития соревнования.

Если оглянуться на оба матча, то можно определенно сказать, что мы можем победить любую команду в мире. Но это футбол, мы не должны позволить ему испортить сезон. У нас есть шанс вернуть себе титул в Бундеслиге», – ответил Гарри.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария Гарри Кейн
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
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Victor673256ua
Була гра рівних суперників. І все вирішили дрібниці
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