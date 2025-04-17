Кейн нашел объяснения, почему Баварии не удалось обыграть Интер

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после ничейного второго матча с миланским «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2). Немецкому клубу не удалось победить «змей», поэтому по итогам двух матчей «Бавария» покинула турнир (3:4).

«Причин много. Очевидно, что сейчас тяжело уходить с поля после того, как мы отдали все ради победы. У нас было достаточно моментов в обеих играх, чтобы забить больше голов. И сегодня вечером пропустить два гола со стандартов – это неприятно.

Мы были очень близки в конце, но в таких больших играх все сводится к моментам, и они использовали их лучше, чем мы. Это был долгий, тяжелый сезон в Лиге чемпионов с большим количеством игр – очевидно, но я чувствовал, что мы становимся лучше по мере развития соревнования.

Если оглянуться на оба матча, то можно определенно сказать, что мы можем победить любую команду в мире. Но это футбол, мы не должны позволить ему испортить сезон. У нас есть шанс вернуть себе титул в Бундеслиге», – ответил Гарри.