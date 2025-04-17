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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:02
258
0

«Прекрасный вечер». Реакция игрока Интера на ответный матч против Баварии

Хакан Чалханоглу доволен выступлением своих партнеров

17 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:02
258
0
«Прекрасный вечер». Реакция игрока Интера на ответный матч против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу, игрок миланского «Интера», поделился мыслями по поводу домашнего поединка против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды реализовали на двоих четыре момента, но определить победителя не смогли – 2:2.

По сумме двух поединков участником полуфинала стал «Интер», которому предстоит сыграть против «Барселоны».

«Прекрасный вечер. Конечно, пришлось попотеть, особенно в последние минуты. Мы были к этому готовы, мы знали, что «Бавария» поставит нас в трудное положение. Мы хорошо отреагировали на их первый гол. После того, как счет стал 2:1, мы вынужденно перешли в оборону, но продолжали верить в себя», – ответил Хакан.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария Хакан Чалханоглу
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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