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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:01
174
0

Его гол не спас. Защитник Баварии прокомментировал ничейный матч с Интером

Немецкому клубу не удалось пройти в полуфинал

17 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:01
174
0
Его гол не спас. Защитник Баварии прокомментировал ничейный матч с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер подвел итоги второго матча против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкому коллективу не удалось переиграть соперника на его поле – 2:2.

В результате «Бавария» по итогам двух матчей с «Интером» вылетела с турнира (3:4).

«Я думаю, мы сделали все, чтобы победить. Мы шли до конца, но этого оказалось недостаточно. В четвертьфинале Лиги чемпионов может случиться все, что угодно, там играют только сильные команды. Мы контролировали игру и имели много шансов забить больше голов в обоих матчах. Мы могли бы сыграть лучше с пропущенными голами», – ответил Эрик.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария Эрик Дайер
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
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