Его гол не спас. Защитник Баварии прокомментировал ничейный матч с Интером

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер подвел итоги второго матча против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкому коллективу не удалось переиграть соперника на его поле – 2:2.

В результате «Бавария» по итогам двух матчей с «Интером» вылетела с турнира (3:4).

«Я думаю, мы сделали все, чтобы победить. Мы шли до конца, но этого оказалось недостаточно. В четвертьфинале Лиги чемпионов может случиться все, что угодно, там играют только сильные команды. Мы контролировали игру и имели много шансов забить больше голов в обоих матчах. Мы могли бы сыграть лучше с пропущенными голами», – ответил Эрик.