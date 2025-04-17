ФОТО. Известная спортивная супружеская пара разорвала свои отношения

Cербская теннисистка Ана Иванович и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер разошлись спустя девять лет совместной жизни, сообщает немецкое издание Bunte.

Ана Иванович (бывшая первая ракетка мира и чемпионка Ролан Гаррос-2008) и Бастиан Швайнштайгер (бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и чемпион мира-2014 в составе сборной Германии) – считались одной из самых известных спортивных супружеских пар в Европе.

За годы брака Ана и Бастиан стали родителями троих детей: Луке сейчас семь лет, Леону – четыре, а младшему Тео – один год. Начиная с декабря 2024 года, пара перестала публиковать совместные фотографии, и это и вызвало волну предположений среди их поклонников.