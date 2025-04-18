Анчелотти назвал главную причину капитуляции Реала в Лиге чемпионов

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал футболистам «Реала» главную причину капитуляции команды в Лиге чемпионов.

«Сейчас у нас гораздо хуже командная игра, чем в прошлом сезоне», – сказал Анчелотти.

Ранее было определено будущее Анчелотти после провала в Лиге чемпионов.