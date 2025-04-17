Определено будущее Анчелотти после провала в Лиге чемпионов
Итальянец покинет «Реал»
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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«Арсенал» переиграл «Реал» 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против «ПСЖ».
По информации испанских СМИ, мадридский клуб «истощен» работой наставника Карло Анчелотти и считает, что ему нужна перезагрузка. Анчелотти будет крайне трудно доработать свой контракт до конца (30 июня 2026 года). Итальянец покинет команду уже этим летом, если не сотворит чуда – «Реал» ведет борьбу за Ла Лигу, Кубок Испании и КЧМ-2025.
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