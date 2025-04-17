Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определено будущее Анчелотти после провала в Лиге чемпионов
Испания
17 апреля 2025, 09:00 | Обновлено 17 апреля 2025, 09:08
1201
1

Определено будущее Анчелотти после провала в Лиге чемпионов

Итальянец покинет «Реал»

17 апреля 2025, 09:00 | Обновлено 17 апреля 2025, 09:08
1201
1
Определено будущее Анчелотти после провала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Арсенал» переиграл «Реал» 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против «ПСЖ».

По информации испанских СМИ, мадридский клуб «истощен» работой наставника Карло Анчелотти и считает, что ему нужна перезагрузка. Анчелотти будет крайне трудно доработать свой контракт до конца (30 июня 2026 года). Итальянец покинет команду уже этим летом, если не сотворит чуда – «Реал» ведет борьбу за Ла Лигу, Кубок Испании и КЧМ-2025.

По теме:
МАРТИНЕС: «Мы запомним эту игру надолго. Интер никогда не сдается»
Киммих: «У Баварии слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь»
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Карло Анчелотти Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал отставка
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 11:33 41
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины

Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года

«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана
Футбол | 17 апреля 2025, 10:19 0
«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана
«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана

Фатих Текке рассчитывает на украинского футболиста в долгосрочной перспективе

Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16.04.2025, 11:01
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами
Футбол | 17.04.2025, 02:54
Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами
Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
В Реалі постійно прагнуть перемог та видовищної гри. Тож будь-який тренер буде під постійним тиском
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 14
Бокс
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43 3
Футбол
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
15.04.2025, 09:34 8
Футбол
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
15.04.2025, 13:37 4
Футбол
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем