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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 02:54 |
627
0

Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами

За трофей продолжают борьбу Арсенал, Барселона, ПСЖ и Интер

17 апреля 2025, 02:54 |
627
0
Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25 перед полуфинальными противостояниями.

Борьбу за трофей продолжают четыре европейских гранда: Арсенал (Англия), ПСЖ (Франция), Барселона (Испания) и Интер (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пары 1/2 финала: Арсенал – ПСЖ, Барселона – Интер.

Как и после первых четвертьфинальных игр, больше всего шансов на триумф по версии Opta у Арсенала (28.7%). Далее идет Интер – 25.5%.

Удивительно, но Opta считает, что у Барселоны меньше всех шансов – 21.8%. Шансы ПСЖ расцениваются в 24%.

Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Шансы на триумф в Лиге чемпионов по версии Opta

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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