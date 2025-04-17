Суперкомпьютер выбрал победителя Лиги чемпионов перед полуфиналами
За трофей продолжают борьбу Арсенал, Барселона, ПСЖ и Интер
Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25 перед полуфинальными противостояниями.
Борьбу за трофей продолжают четыре европейских гранда: Арсенал (Англия), ПСЖ (Франция), Барселона (Испания) и Интер (Италия).
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Пары 1/2 финала: Арсенал – ПСЖ, Барселона – Интер.
Как и после первых четвертьфинальных игр, больше всего шансов на триумф по версии Opta у Арсенала (28.7%). Далее идет Интер – 25.5%.
Удивительно, но Opta считает, что у Барселоны меньше всех шансов – 21.8%. Шансы ПСЖ расцениваются в 24%.
Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
Шансы на триумф в Лиге чемпионов по версии Opta
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