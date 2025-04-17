Когда играет Барселона? Расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Арсенал и ПСЖ сыграют 29 апреля и 7 мая, а Барса и Интер – 30 апреля и 6 мая
В Лиге чемпионов 2024/25 определены полуфинальные пары.
Борьбу за трофей продолжают четыре европейских гранда: Арсенал (Англия), ПСЖ (Франция), Барселона (Испания) и Интер (Италия).
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Пары 1/2 финала: Арсенал – ПСЖ, Барселона – Интер.
На официальном сайте УЕФА появилось расписание предстоящих противостояний. Лондонцы и парижане первую игру проведут 29 апреля в столице Англии, а 7 мая встретятся в ответном поединке в столице Франции.
Барса и Интер 30 апреля в Каталонии сыграют первый матч, а второй состоится 6 мая в Милане. Все встречи 1/2 финала будут стартовать в 22:00 по Киеву.
Финал ЛЧ 2024/25 планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
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