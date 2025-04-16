Барселона ведет переговоры по скандальному игроку из АПЛ. Придется бороться
Родриго Бентанкур привлекает внимание «Барселоны» и «Атлетико»
Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» нацелены на подписание уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура, сообщает The Boy Hotspur.
По информации источник, каталонский гранд провел первые переговоры с окружением 27-летнего футболиста. Испанские клубы поборются за подписание Родриго.
Зимой этого года Бентанкур попал в расистский скандал.
В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 36 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что лидеры «Барсы» недовольны игрой звезды.
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