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Испания
16 апреля 2025, 22:44 |
1121
0

Барселона ведет переговоры по скандальному игроку из АПЛ. Придется бороться

Родриго Бентанкур привлекает внимание «Барселоны» и «Атлетико»

16 апреля 2025, 22:44 |
1121
0
Барселона ведет переговоры по скандальному игроку из АПЛ. Придется бороться
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» нацелены на подписание уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура, сообщает The Boy Hotspur.

По информации источник, каталонский гранд провел первые переговоры с окружением 27-летнего футболиста. Испанские клубы поборются за подписание Родриго.

Зимой этого года Бентанкур попал в расистский скандал.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 36 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что лидеры «Барсы» недовольны игрой звезды.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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