Барселона ведет переговоры по скандальному игроку из АПЛ. Придется бороться

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» нацелены на подписание уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура, сообщает The Boy Hotspur.

По информации источник, каталонский гранд провел первые переговоры с окружением 27-летнего футболиста. Испанские клубы поборются за подписание Родриго.

Зимой этого года Бентанкур попал в расистский скандал.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 36 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что лидеры «Барсы» недовольны игрой звезды.