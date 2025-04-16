Ошибки и неуверенность. Аморим назвал голкипера, который сыграет с Лионом
Андре Онана возвращается в основной состав
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил на пресс-конференции, что в игре против «Лиона» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграет Андре Онана.
Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
По мнению тренера «красных дьяволов», голкипер понял ошибки и готов стать надежной опорой в борьбе с пропущенными голами.
В первой игре против «Лиона» Андре Онана был причастен к обоим пропущенным голам. После матча голкипер попал под шквал критики, а в Манчестере вынуждены были усилить охрану семьи футболиста из-за угроз со стороны болельщиков.
Аморим оставил голкипера вне заявки в игре Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла», но команде это не помогло - «МЮ» уступил со счетом 1:4.
Ранее стало известно, что Андре Онана приехал на тренировку с агентом.
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