Ошибки и неуверенность. Аморим назвал голкипера, который сыграет с Лионом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил на пресс-конференции, что в игре против «Лиона» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграет Андре Онана.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

По мнению тренера «красных дьяволов», голкипер понял ошибки и готов стать надежной опорой в борьбе с пропущенными голами.

В первой игре против «Лиона» Андре Онана был причастен к обоим пропущенным голам. После матча голкипер попал под шквал критики, а в Манчестере вынуждены были усилить охрану семьи футболиста из-за угроз со стороны болельщиков.

Аморим оставил голкипера вне заявки в игре Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла», но команде это не помогло - «МЮ» уступил со счетом 1:4.

Ранее стало известно, что Андре Онана приехал на тренировку с агентом.