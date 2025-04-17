«Это позор и абсурд». В Барселоне шокированы решением по Реалу

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе за грубую игру и красную карточку в матче чемпионата Испании по футболу против «Алавеса» (2:1) получил лишь один матч дисквалификации.

Это решение возмутило вице-президента «Барселоны» Рафаэля Юсте, который прокомментировал этот эпизод.

«Дисквалификация Мбаппе на один матч? Это позор, полный абсурд. Он мог нанести сильную травму сопернику. Если бы кто-то из наших игроков сделал это, чего они не сделали бы, потому что наши ребята чистые игроки, я не знаю, что с бы ими случилось. Это несправедливо», – сказал Юсте.