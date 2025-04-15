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  4. Скоро матч с Барселоной. Мбаппе узнал срок дисквалификации
Испания
15 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:37
2096
4

Скоро матч с Барселоной. Мбаппе узнал срок дисквалификации

Форвард пропустит лишь один матч

15 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:37
2096
4
Скоро матч с Барселоной. Мбаппе узнал срок дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе за грубую игру и красную карточку в матче чемпионата Испании против Алавеса получил лишь один матч дисквалификации.

Это значит, что французский бомбардир не пропустит битву с Барселоной в финале Кубка Испании (дисквалификация распространялась на Кубок). Мбаппе пропустит встречу Атлетиком в следующем туре чемпионата.

Арбитр указал в рапорте, что Килиан не собирался действовать грубо и пытался сыграть в мяч. Если бы этого не было, то игрок мог получить 4-матчевый бан.

В Ла Лиге Реал идет на второй позиции с отставанием от Барселоны в 4 очка, однако команды сыграют между собой еще раз в 35-м туре.

Мбаппе в нынешнем сезоне забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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jugulator
Мадридський кабінет "парєшал".
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-1
ivankondrat96
Обматюкати арбітра або копнути монітор дорожче коштує.
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-1
pol-55
М*яча там вже не було,суддя обіс-ся від своєї своєї *сміливості*.
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-1
easterly
Та хто б сумнівався - сриалу треба ж дупу підлизати
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-3
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