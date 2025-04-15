Скоро матч с Барселоной. Мбаппе узнал срок дисквалификации
Форвард пропустит лишь один матч
По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе за грубую игру и красную карточку в матче чемпионата Испании против Алавеса получил лишь один матч дисквалификации.
Это значит, что французский бомбардир не пропустит битву с Барселоной в финале Кубка Испании (дисквалификация распространялась на Кубок). Мбаппе пропустит встречу Атлетиком в следующем туре чемпионата.
Арбитр указал в рапорте, что Килиан не собирался действовать грубо и пытался сыграть в мяч. Если бы этого не было, то игрок мог получить 4-матчевый бан.
В Ла Лиге Реал идет на второй позиции с отставанием от Барселоны в 4 очка, однако команды сыграют между собой еще раз в 35-м туре.
Мбаппе в нынешнем сезоне забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Кобин не будет тренировать «Ингулец», если команда вылетит в Первую лигу
Оба украинских гранда нацелены на Польшу