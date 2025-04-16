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  4. Роман Зозуля ответил Судакову, какой Металлист является «настоящим»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 19:49 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:32
1428
6

Роман Зозуля ответил Судакову, какой Металлист является «настоящим»

Экс-игрок сборной Украины поддержал «Металлист 1925»

16 апреля 2025, 19:49 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:32
1428
6
Роман Зозуля ответил Судакову, какой Металлист является «настоящим»
УАФ. Роман Зозуля

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист 1925» – «Буковина». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на победу харьковчан в этом матче.

«Поздравляю настоящий Металлист», – написал Роман в Инстаграме.

Вероятно, Зозуля ответил Георгию Судакову, который написал подобные слова после победы «Металлиста» в харьковском дерби.

«Металлист 1925» занимает в турнирной таблице чемпионской Первой лиги четвертое место с 28 очками в активе. У «Металлиста» пятая позиция и 26 очков.

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Роман Зозуля чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист Харьков Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Комментарии 6
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MaximusOne
Інтересно а що він думав про (вже не існуючий) Дніпро-1 ?
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+1
aleks8-48
Роман оприлюднив свою думку,а Судакова сюди приплів цей сайт.
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0
OKs100
Все понимают, что Металлист 1925 настоящий.
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0
Sashko57
Хто така зозуля, що говорить про МЕТАЛІСТ?
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-1
umnuy2
Патриот роман зозуля мог лично это сказать Судакову приехав сегодня в Кривой Рог где игроки Шахтёра возле детской площадки почтили память погибших от ракеты кацапов.
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-1
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