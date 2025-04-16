Роман Зозуля ответил Судакову, какой Металлист является «настоящим»

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист 1925» – «Буковина». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на победу харьковчан в этом матче.

«Поздравляю настоящий Металлист», – написал Роман в Инстаграме.

Вероятно, Зозуля ответил Георгию Судакову, который написал подобные слова после победы «Металлиста» в харьковском дерби.

«Металлист 1925» занимает в турнирной таблице чемпионской Первой лиги четвертое место с 28 очками в активе. У «Металлиста» пятая позиция и 26 очков.