ОСТАПЕНКО: «Моя безбашенная смелость удваивается, когда мы вместе с Даяной»

Латвийская теннисистка Алена Остапенко дала интервью после матча с Даяной Ястремской в 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Среди прочего Алена рассказала о сотрудничестве с Даяной в парном разряде. По мнению латвийки – это стало долгожданным воссоединением двух очень агрессивных теннисисток тура.

В своем первом совместном выступлении они дошли до финала турнира в Пекине в 2019 году. Тем не менее это всего лишь их третье в карьере объединение в паре. Ранее из-за низкого рейтинга Ястремской в парном разряде им не удавалось гарантированно попадать в сетки турниров.

По словам Остапенко, ее собственная «безбашенная смелость» в игре удваивается, когда они на корте вместе с Даяной.

«Мне кажется, именно этого не хватает некоторым игрокам в парном разряде – смелости. Когда ты просто бьешь по мячу, не думая, попадешь ты в корт или нет – просто делаешь это. Думаю, это большое преимущество. Конечно, игроки-одиночники чаще бывают бесстрашными, чем парники, потому что некоторые парные игроки могут испытывать сильный стресс и зажиматься в решающие моменты».

«Я не вижу в этом ничего негативного. Если у нас не пойдет игра – значит, не наш день. Но мы сделаем все возможное, чтобы у нас был хороший день!»

На данном этапе их дальнейшее участие в турнире зависит от состояния здоровья Ястремской. Остапенко подчеркнула, что отнесется с пониманием и уважением к любому решению партнерши и пожелала ей скорейшего восстановления после матча.

«Здоровье – это самое важное. Оно всегда на первом месте. Все остальное – потом», – подытожила Алена.