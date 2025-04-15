ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа
Даяна опубликовала сториз в ответ хейтерам после матча с Аленой Остапенко в Штутгарте
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Алене Остапенко в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.
Украинка отказалась продолжать борьбу после проигранных первого сета и трех геймов во второй партии.
После завершения встречи Даяна призналась, что у нее было плохое самочувствие еще до начала поединка, в частности – шла кровь из носа.
Ястремская в своем Instagram опубликовала фото, на котором показал лицо и кровь из носа.
«Если вы не знаете причину снятия, не пишите чепуху — все вернется взаимно…», – подписана фотография.
Следующей соперницей Алены Остапенко будет либо Эмма Наварро, либо Беатрис Хаддад Майя.
ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа
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