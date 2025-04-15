Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Алене Остапенко в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.

Украинка отказалась продолжать борьбу после проигранных первого сета и трех геймов во второй партии.

После завершения встречи Даяна призналась, что у нее было плохое самочувствие еще до начала поединка, в частности – шла кровь из носа.

Ястремская в своем Instagram опубликовала фото, на котором показал лицо и кровь из носа.

«Если вы не знаете причину снятия, не пишите чепуху — все вернется взаимно…», – подписана фотография.

Следующей соперницей Алены Остапенко будет либо Эмма Наварро, либо Беатрис Хаддад Майя.

ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа