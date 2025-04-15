Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа
WTA
15 апреля 2025, 18:43 |
1490
5

ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа

Даяна опубликовала сториз в ответ хейтерам после матча с Аленой Остапенко в Штутгарте

15 апреля 2025, 18:43 |
1490
5
ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Алене Остапенко в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.

Украинка отказалась продолжать борьбу после проигранных первого сета и трех геймов во второй партии.

После завершения встречи Даяна призналась, что у нее было плохое самочувствие еще до начала поединка, в частности – шла кровь из носа.

Ястремская в своем Instagram опубликовала фото, на котором показал лицо и кровь из носа.

«Если вы не знаете причину снятия, не пишите чепуху — все вернется взаимно…», – подписана фотография.

Следующей соперницей Алены Остапенко будет либо Эмма Наварро, либо Беатрис Хаддад Майя.

ФОТО. «Не пишите чепуху». Ястремская показала лицо и кровь из носа

По теме:
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Перед матчем у меня очень сильно пошла кровь из носа»
Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта
Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская WTA Штутгарт Алена Остапенко фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15 апреля 2025, 08:26 3
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»

Шоумен – о позиции Ломаченко и Александра

Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15
Теннис | 14 апреля 2025, 18:46 0
Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15
Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15

Янник Синнер продолжает занимать первое место, Алекс де Минаур поднялся на седьмое

Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Футбол | 14.04.2025, 20:32
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15.04.2025, 08:09
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
Футбол | 15.04.2025, 11:59
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Це через пластику носа ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Ну, принаймні не виклала мережу фотку з тим, як (за її словами) в її організм допінг потрапив))
Ответить
0
NadalKing
Даяна сама виновата,что эту "ерунду" пишут,она в 80% случаев мед.таймаут берет как обычный тайм аут в баскете,когда не идет игра и нужно сопернику кураж сбить..
Ответить
-3
Falko
Я все розумію, але... Вони селфають свій розквашений ніс?! А місячні теж фотають і викладають в інстаграм?
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 2
Футбол
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем