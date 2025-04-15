Виталий ПЕРВАК: «Футболисты сработали не должным образом»

В матче 24-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Колос». Хозяева потерпели поражение со счетом 0:2. Свою оценку матчу дал главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак.

«Остался недоволен игрой. Наша команда на футбольном поле сегодня проиграла все, что можно проиграть. Футболисты сработали не должным образом. Игрой наших нападающих недовольны, ведь они не забивают. Андрей Ризнык активно вошел в игру против Динамо, потому решили предоставить ему возможность выйти в стартовом составе.

Во втором матче подряд пропускаем после углового. Это персональная ответственность футболистов, и они знают, о ком конкретно я говорю. Мы над этим усердно работаем, но пропускаем голы. Это очень досадно. После перерыва хотели переломить ход встречи, но не хватает мастерства. К тому же стоит отметить опытных футболистов соперника, которые знают как играть в таких ситуациях».