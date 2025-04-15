«Простых матчей не бывает». Симеоне прокомментировал игру с Вальядолидом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проанализировал поединок 31-го тура Ла лиги, в котором его подопечные перестреляли на собственной арене «Вальядолид» – 4:2.

«Простых матчей не бывает. Невозможно контролировать все, мы видели это и сегодня. Футбол не ждет: есть только сегодня, сегодня и снова сегодня. Благодаря командным усилиям мы хорошо отреагировали.

Как оцениваю перформанс Альвареса? У него 26 голов в этом сезоне. Полагаю, что он проводит невероятный сезон. Нам был нужен именно такой игрок, с такими качествами. В Ла Лиге он забил 14 голов, но мы шутим над ним, поскольку Левандовский забил больше.

Что думаю о том, что команде пришлось отыгрываться? Так было и с «Севильей». Пенальти, гол с рикошетом – это случайности. Но главное – это реакция команды: Джулиано заработал пенальти, реализовал его, а потом мы снова сбавили темп.

Во втором тайме мы начали спокойнее, и это удобно команде, которая должна защищаться. Через 15 минут после перерыва игра пошла так, как мы хотели: мы начали рисковать, избивать со средней дистанции, усложнять жизнь сопернику. И получили результат за последние полчаса», – ответил Симеоне.