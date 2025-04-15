«Не теряем веры». Игрок Боруссии Д готовится к камбэку против Барсы

Игрок дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча поделился мыслями накануне ответного поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Немецкий клуб примет соперника на своем поле после неприятного матча в Испании, который закончился убедительной победой каталонцев – 4:0.

«Мы должны сыграть идеальную игру. Мы знаем, что это будет нелегко, но давайте не будем терять веру. Мы должны быть уверены, что сможем добиться этого.

Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы все еще можем пройти отбор в следующую Лигу чемпионов через национальное первенство. Мы играем в футбол ради матчей, которые будут завтра.

Сегодня на тренировке мы видели Нико Шлоттербека, мы знаем, что он всегда с нами. Он подбадривает нас, мы чувствуем его поддержку и, конечно же, не обошлось без Марселя Забитцера», – ответил Феликс.