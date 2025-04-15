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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 10:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:41
55
0

«Не теряем веры». Игрок Боруссии Д готовится к камбэку против Барсы

Феликс Нмеча надеется пройти в 1/2 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 10:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:41
55
0
«Не теряем веры». Игрок Боруссии Д готовится к камбэку против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Нмеча

Игрок дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча поделился мыслями накануне ответного поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Немецкий клуб примет соперника на своем поле после неприятного матча в Испании, который закончился убедительной победой каталонцев – 4:0.

«Мы должны сыграть идеальную игру. Мы знаем, что это будет нелегко, но давайте не будем терять веру. Мы должны быть уверены, что сможем добиться этого.

Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы все еще можем пройти отбор в следующую Лигу чемпионов через национальное первенство. Мы играем в футбол ради матчей, которые будут завтра.

Сегодня на тренировке мы видели Нико Шлоттербека, мы знаем, что он всегда с нами. Он подбадривает нас, мы чувствуем его поддержку и, конечно же, не обошлось без Марселя Забитцера», – ответил Феликс.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Феликс Нмеча
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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