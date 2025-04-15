Наставник Бенфики прокомментировал матч, в котором Трубин пропустил дважды
Бруну Лаже настроен бороться за чемпионство до последнего тура
13 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Арока». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.
После окончания этого противостояния главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже прокомментировал результат и игру своих подопечных:
«Очевидно, что это не тот результат, на которой мы рассчитывали. В первом тайме нами было создано много опасных моментов возле ворот соперника. Команда вышла на поле заряженной и уверенной в своих силах.
Мы могли уйти на перерыв с другим счетом, но нам немного не повезло. «Арока» провела сильный второй тайм, но Трубин сделал несколько важных сейвов.
Соперник часто контролировал мяч в центре поля, но благодаря этому мы получали больше свободного пространства. Нужно было лучше защищаться и реализовать свои моменты. Я всегда говорил, что борьба в чемпионате будет продолжаться до последнего тура», – заявил Лаже.
«Бенфика» и «Спортинг» набрали по 69 баллов – они являются главными претендентами на титул в чемпионате Португалии.
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