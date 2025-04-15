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Италия
15 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:01
143
0

Антонио КОНТЕ: «Наша цель – создавать проблемы в Серии А»

Тренер «Наполи» прокомментировал победу над «Эмполи»

15 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:01
143
0
Антонио КОНТЕ: «Наша цель – создавать проблемы в Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте, тренер «Наполи», подвел итоги поединка с «Эмполи», который прошел в рамках 32-го тура итальянской Серии А. Неаполитанская команда уверенно одолела оппонента – 3:0.

«Мы отстаем от «Интера» на три очка, но, мне кажется, мы делаем что-то невероятное. Наша цель – создавать проблемы и мы их создаем. Мы хотим делать это до самого конца против команды, которая продемонстрировала свою силу не только в Италии, но и в Европе.

Считаю, что газеты, СМИ должны поблагодарить «Наполи» за то, что мы сохраняем интригу в чемпионате. Благодаря этому о Серии А до сих пор можно говорить. Иначе у нас уже был бы закрытый чемпионат, меньше газет, меньше тем для телепередач», – отреагировал Конте.

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Серия A Наполи Эмполи чемпионат Италии по футболу Антонио Конте
Андрей Витренко Источник: Tuttosport
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