Антонио КОНТЕ: «Наша цель – создавать проблемы в Серии А»

Антонио Конте, тренер «Наполи», подвел итоги поединка с «Эмполи», который прошел в рамках 32-го тура итальянской Серии А. Неаполитанская команда уверенно одолела оппонента – 3:0.

«Мы отстаем от «Интера» на три очка, но, мне кажется, мы делаем что-то невероятное. Наша цель – создавать проблемы и мы их создаем. Мы хотим делать это до самого конца против команды, которая продемонстрировала свою силу не только в Италии, но и в Европе.

Считаю, что газеты, СМИ должны поблагодарить «Наполи» за то, что мы сохраняем интригу в чемпионате. Благодаря этому о Серии А до сих пор можно говорить. Иначе у нас уже был бы закрытый чемпионат, меньше газет, меньше тем для телепередач», – отреагировал Конте.