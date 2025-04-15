Неаполь увидел яркий перформанс от Мактоминея и Лукаку

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» дома победил «Эмполи» со счетом 3:0.

28-летний шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей забил свой 7-й и 8-й голы в сезоне Серии А.

Шотландец превзошел свое достижение прошлого сезона, когда в матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед» отметился 7-ю забитыми голами.

2024/25, Серия А, «Наполи» – 8

2023/24, АПЛ, «Манчестер Юнайтед» – 7

31-летний бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку забил гол в матче и отдал две результативные передачи. Форвард стал лишь вторым среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов, кто имеет в своем активе 10+ голов и 10+ результативных передач в рамках чемпионата.

Мохамед Салах: 27+18

Ромелу Лукаку: 12+10