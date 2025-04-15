Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неаполь увидел яркий перформанс от Мактоминея и Лукаку
Италия
15 апреля 2025, 02:34 | Обновлено 15 апреля 2025, 02:39
22
0

Неаполь увидел яркий перформанс от Мактоминея и Лукаку

Наполи уверенно победил Эмполи и продолжает борьбу за скудетто

15 апреля 2025, 02:34 | Обновлено 15 апреля 2025, 02:39
22
0
Неаполь увидел яркий перформанс от Мактоминея и Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» дома победил «Эмполи» со счетом 3:0.

28-летний шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей забил свой 7-й и 8-й голы в сезоне Серии А.

Шотландец превзошел свое достижение прошлого сезона, когда в матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед» отметился 7-ю забитыми голами.

2024/25, Серия А, «Наполи» – 8
2023/24, АПЛ, «Манчестер Юнайтед» – 7

31-летний бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку забил гол в матче и отдал две результативные передачи. Форвард стал лишь вторым среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов, кто имеет в своем активе 10+ голов и 10+ результативных передач в рамках чемпионата.

Мохамед Салах: 27+18
Ромелу Лукаку: 12+10

По теме:
Наполи – Эмполи – 3:0. Борьба за титул продолжается. Видео голов и обзор
Дубль Мактоминея, феерия Лукаку. Наполи уничтожил Эмполи в Серии А
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
чемпионат Италии по футболу Наполи Эмполи Скотт Мактоминей Ромелу Лукаку Мохамед Салах статистика
Александр Сильченко Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 шайб, камбэк и овертайм. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 14 апреля 2025, 21:20 16
5 шайб, камбэк и овертайм. Украина сыграла с Польшей
5 шайб, камбэк и овертайм. Украина сыграла с Польшей

Украинские хоккеисты проиграли полякам в овертайме

«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14 апреля 2025, 11:51 11
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги

Ирина Морозюк ответила на вопрос подписчика

Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14.04.2025, 06:23
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина
Футбол | 15.04.2025, 00:29
Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина
Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Футбол | 14.04.2025, 13:25
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
13.04.2025, 10:39 38
Футбол
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 4
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 4
Бокс
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50
Другие виды
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем