Будет трансфер. Футболист Барселоны попросил агента найти ему новый клуб

Вингер испанской «Барселоны» Ансу Фати намерен покинуть каталонский клуб во время ближайшего трансферного окна.

22-летний футболист длительное время боролся за место в стартовом составе, однако тренерский штаб сообщил игроку, что не рассчитывает на него.

Фати смирился с тем, что не получит игрового времени в каталонском клубе и попросил своего агента Жорже Мендеша найти новый клуб. Руководство «Барселоны» поддерживает Ансу и не будет препятствовать уходу.

Вингер не намерен идти в аренду и рассматривает только полноценный трансфер. Каталонский клуб выслушает все предложения о переходе, которые поступят летом.

В текущем сезоне Фати провел всего девять матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел. Контракт игрока истекает в июне следующего года. Ориентировочная стоимость испанца составляет 5 млн евро.