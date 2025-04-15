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Испания
15 апреля 2025, 10:15 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:17
560
0

Будет трансфер. Футболист Барселоны попросил агента найти ему новый клуб

Ансу Фати смирился, что не получит игрового времени в каталонском клубе

15 апреля 2025, 10:15 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:17
560
0
Будет трансфер. Футболист Барселоны попросил агента найти ему новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Вингер испанской «Барселоны» Ансу Фати намерен покинуть каталонский клуб во время ближайшего трансферного окна.

22-летний футболист длительное время боролся за место в стартовом составе, однако тренерский штаб сообщил игроку, что не рассчитывает на него.

Фати смирился с тем, что не получит игрового времени в каталонском клубе и попросил своего агента Жорже Мендеша найти новый клуб. Руководство «Барселоны» поддерживает Ансу и не будет препятствовать уходу.

Вингер не намерен идти в аренду и рассматривает только полноценный трансфер. Каталонский клуб выслушает все предложения о переходе, которые поступят летом.

В текущем сезоне Фати провел всего девять матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел. Контракт игрока истекает в июне следующего года. Ориентировочная стоимость испанца составляет 5 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Sport.es
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