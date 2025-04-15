Будет трансфер. Футболист Барселоны попросил агента найти ему новый клуб
Ансу Фати смирился, что не получит игрового времени в каталонском клубе
Вингер испанской «Барселоны» Ансу Фати намерен покинуть каталонский клуб во время ближайшего трансферного окна.
22-летний футболист длительное время боролся за место в стартовом составе, однако тренерский штаб сообщил игроку, что не рассчитывает на него.
Фати смирился с тем, что не получит игрового времени в каталонском клубе и попросил своего агента Жорже Мендеша найти новый клуб. Руководство «Барселоны» поддерживает Ансу и не будет препятствовать уходу.
Вингер не намерен идти в аренду и рассматривает только полноценный трансфер. Каталонский клуб выслушает все предложения о переходе, которые поступят летом.
В текущем сезоне Фати провел всего девять матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел. Контракт игрока истекает в июне следующего года. Ориентировочная стоимость испанца составляет 5 млн евро.
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