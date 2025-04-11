Ювентус нацелился на бывшего таланта Барсы. Ему всего 22 года

Туринский «Ювентус» готов попытаться оформить трансфер 22-летнего испанца Ансу Фати из «Барселоны», действующий контракт которого рассчитан до лета 2027 года.

Представители итальянского клуба рассматривают вингера, как возможность освежить атакующее звено команды, поскольку футболист умеет играет на высоком уровне.

Важно сказать, что тренерский штаб «Барселоны» не видит в Ансу игрока основы, поэтому команда готова с ним попрощаться.

В этом сезоне Фати отыграл немного поединков - всего девять. Отличиться результативными действиями вингеру пока не удалось.