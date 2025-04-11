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  4. Ювентус нацелился на бывшего таланта Барсы. Ему всего 22 года
Испания
11 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:53
568
0

Ювентус нацелился на бывшего таланта Барсы. Ему всего 22 года

Ансу Фати может переехать в Серию А

11 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:53
568
0
Ювентус нацелился на бывшего таланта Барсы. Ему всего 22 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Туринский «Ювентус» готов попытаться оформить трансфер 22-летнего испанца Ансу Фати из «Барселоны», действующий контракт которого рассчитан до лета 2027 года.

Представители итальянского клуба рассматривают вингера, как возможность освежить атакующее звено команды, поскольку футболист умеет играет на высоком уровне.

Важно сказать, что тренерский штаб «Барселоны» не видит в Ансу игрока основы, поэтому команда готова с ним попрощаться.

В этом сезоне Фати отыграл немного поединков - всего девять. Отличиться результативными действиями вингеру пока не удалось.

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Ансу Фати Ювентус Барселона чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Fichajes.net
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