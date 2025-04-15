15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Победитель противостояния в полуфинале еврокубка сыграет либо с Арсеналом, либо с Реалом.

Вилла на старте плей-офф сумела пройти Брюгге (3:1, 3:0), а ПСЖ справился с Ливерпулем (0:1, 1:0 [пен. 4:1]).

Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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