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Лига Чемпионов
Астон Вилла
15.04.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 06:19 |
54
0

Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

15 апреля 2025, 06:19 |
54
0
Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Победитель противостояния в полуфинале еврокубка сыграет либо с Арсеналом, либо с Реалом.

Вилла на старте плей-офф сумела пройти Брюгге (3:1, 3:0), а ПСЖ справился с Ливерпулем (0:1, 1:0 [пен. 4:1]).

Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Астон Вилла – ПСЖ
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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