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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 23:06 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:10
207
0

Денис АНТЮХ: «В первом матче с Вересом начудил арбитр»

Полузащитник «Зари» прокомментировал матч 24-го тура УПЛ

14 апреля 2025, 23:06 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:10
207
0
Денис АНТЮХ: «В первом матче с Вересом начудил арбитр»
ФК Заря. Денис Антюх

Денис Антюх, полузащитник «Зари», поделился впечатлениями от домашнего матча против «Вереса» в 24-м туре Украинской Премьер-лиги. Луганский коллектив на стадионе имени Лобановского уступил с минимальным счетом – 1:2.

Денис, с возвращением. Какие эмоции сейчас?

– Только негативные, мы проиграли дома «Вересу».

Стартовый отрезок игры все и решил в этой встрече?

– Мы не вышли на эту игру. К 13-й минуте мы проигрывали сопернику со счетом 0:2.

Какие причины ты видишь в провальном старте матча?

– Мы готовились, но пока трудно что-то объяснить по горячим следам. Хотя моменты для взятия ворот у нас были в первом тайме. Мы и забили гол, но его отменили из-за офсайда. Уйди мы на перерыв при счете 1:2, мы смогли бы переломить ход этой встречи. Имеем, что имеем.

Однако на 52-й минуте игры счет стал 1:2 (автогол Харатина). Время то у вас еще оставалось?

– Все шло к тому, что мы дожмем соперника, и тут происходит удаление у нас, буквально через пять минут после автогола Харатина. 19-летний защитник Василец получил прямую красную карточку. Было очень сложно.

В чем «Верес» был сильнее «Зари»?

– В борьбе и единоборствах. Подборы были тоже за ними. Плюс, не будем забывать, что из-за дисквалификаций у нас не играли два ведущих центральных защитника – Джордан и Башич. Их заменили молодые ребята, которые играли не на своих родных позициях.

– «Верес» и в первом круге обыграл «Зарю». Тенденция?

– Мы выигрывали, но там начудила арбитрыня Анастасия Романюк. Она забрала у нас в Ровно три очка, не засчитав наш чистый гол. Сегодня арбитр отсудил нормально. Да и VAR все подтвердил.

На еврокубки «Заря» еще может претендовать?

– Это футбол. Нужно выигрывать все свои матчи и ни на кого смотреть. Да и в таблицу нужно поменьше заглядывать.

Если сравнивать уровень чемпионата Украины по интенсивности (осеннюю и весеннюю части), если ли различия большие в игре команд?

– Чемпионат Украины особо и не изменился. Я все время тренировался, хотя и не играл длительное время в официальных матчах. Какие-то кардинальные изменения в игре команд УПЛ я не заметил.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Денис Антюх
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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