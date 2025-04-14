Денис АНТЮХ: «В первом матче с Вересом начудил арбитр»
Полузащитник «Зари» прокомментировал матч 24-го тура УПЛ
Денис Антюх, полузащитник «Зари», поделился впечатлениями от домашнего матча против «Вереса» в 24-м туре Украинской Премьер-лиги. Луганский коллектив на стадионе имени Лобановского уступил с минимальным счетом – 1:2.
– Денис, с возвращением. Какие эмоции сейчас?
– Только негативные, мы проиграли дома «Вересу».
– Стартовый отрезок игры все и решил в этой встрече?
– Мы не вышли на эту игру. К 13-й минуте мы проигрывали сопернику со счетом 0:2.
– Какие причины ты видишь в провальном старте матча?
– Мы готовились, но пока трудно что-то объяснить по горячим следам. Хотя моменты для взятия ворот у нас были в первом тайме. Мы и забили гол, но его отменили из-за офсайда. Уйди мы на перерыв при счете 1:2, мы смогли бы переломить ход этой встречи. Имеем, что имеем.
– Однако на 52-й минуте игры счет стал 1:2 (автогол Харатина). Время то у вас еще оставалось?
– Все шло к тому, что мы дожмем соперника, и тут происходит удаление у нас, буквально через пять минут после автогола Харатина. 19-летний защитник Василец получил прямую красную карточку. Было очень сложно.
– В чем «Верес» был сильнее «Зари»?
– В борьбе и единоборствах. Подборы были тоже за ними. Плюс, не будем забывать, что из-за дисквалификаций у нас не играли два ведущих центральных защитника – Джордан и Башич. Их заменили молодые ребята, которые играли не на своих родных позициях.
– «Верес» и в первом круге обыграл «Зарю». Тенденция?
– Мы выигрывали, но там начудила арбитрыня Анастасия Романюк. Она забрала у нас в Ровно три очка, не засчитав наш чистый гол. Сегодня арбитр отсудил нормально. Да и VAR все подтвердил.
– На еврокубки «Заря» еще может претендовать?
– Это футбол. Нужно выигрывать все свои матчи и ни на кого смотреть. Да и в таблицу нужно поменьше заглядывать.
– Если сравнивать уровень чемпионата Украины по интенсивности (осеннюю и весеннюю части), если ли различия большие в игре команд?
– Чемпионат Украины особо и не изменился. Я все время тренировался, хотя и не играл длительное время в официальных матчах. Какие-то кардинальные изменения в игре команд УПЛ я не заметил.
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