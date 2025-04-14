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  4. ХАРАТИН – о матче с Зарей: «Быстрый гол – это всегда преимущество»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 13:44 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:20
104
0

ХАРАТИН – о матче с Зарей: «Быстрый гол – это всегда преимущество»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал минимальную победу

14 апреля 2025, 13:44 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:20
104
0
ХАРАТИН – о матче с Зарей: «Быстрый гол – это всегда преимущество»
ФК Верес. Игорь Харатин

Игрок клуба «Верес» Ровно Игорь Харатин прокомментировал победу собственной команды над луганской «Зарей» в 24-м туре Украинской Премьер-лиги. Коллектив из Ровно переиграл оппонента со счетом 2:1.

Харатин провел на футбольном поле все 90 минут и отметился голом и автоголом.

«Быстрый гол – это всегда психологическое преимущество. Тем более, мы забили сразу два мяча в начале матча. Но нужно отдать должное «Заре». После такого удара они не бросили играть – старались создавать моменты. Они не забили второй раз, а мы выиграли. Поэтому, очень рад за нашу команду.

Относительно забитого гола – мы наигрывали эту комбинацию на тренировках. В канун игры два таких гола забил. Мечтал забить такой гол. Потому что знаю, что владею таким ударом, но никогда именно так не забивал. Разбирали этот розыгрыш углового и с Дмитрием Клецом. Очень счастлив, что наконец все удалось», – сказал Харатин.

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Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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