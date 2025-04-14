Игорь ГОРБАЧ: «Заря не такая команда – мы руки не складываем»
Игрок луганского клуба проанализировал поражение против «Вереса»
Игрок луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал результат матча 24-го тура УПЛ, в котором его команда уступила «Вересу» со счетом 1:2.
– Игорь, начало этого поединка всех в «Заре» смутило?
– Да, конечно. Мы пропустили два быстрых мяча. Это влияет на дух команды, хоть мы бились до последней минуты встречи.
– Что происходило в раздевалке «Зари» в перерыве матча?
– Не знаю. Я разминался на футбольном поле и сразу после перерыва вышел на замену.
– На 57-й минуте был удален ваш центральный защитник Василец. Это удаление было по делу?
– Трудно ответить, я был достаточно далеко от этого единоборства двух игроков.
– К 70-й минуте встречи показали статистику ударов в створ ворот 0-6 (автогол Харатина не учитывался в этот момент). Как бы ты прокомментировал неутешительную статистику во время игры?
– Вы знаете, нам надо во всем разобраться. Нужно работать над реализацией наших голевых моментов.
– У тебя в последние пять минут матча было два неплохих момента для взятия ворот. Что там не получилось?
– Соглашусь, моменты у меня были хорошие. Сначала я не достал мяч после прострела, а на 90-й минуте матча Супряга сделал мне пас, и я пробил в ближний угол, но голкипер вышел из ворот и сократил угол обстрела. Я поднимал мяч и хотел попасть в верхний угол ворот.
– Ничьей были бы довольны?
– Исходя из событий на футбольном поле сегодня - да.
– «Верес» дважды в сезоне обыграл «Зарю»...
– Да, есть такое. Думаю, что были разные матчи у нас с «Вересом», но их итог надо проанализировать.
– Сезон для «Зари» уже закончен? До зоны еврокубков далеко...
– Смотрим в таблицу и видим отрыв от четвертого места в 9 очков. До окончания сезона шесть туров плюс у нас не сыгранный матч с «Ингульцом». Посмотрим, как дальше мы сыграем. У нас в команде никто раньше времени руки не будет складывать. «Заря» не такая команда.
– Что было в раздевалке после финального свистка?
– Сначала было шумно. Потом в раздевалку зашел главный тренер Младен Бартулович и установилась тишина. Все все все понимали.
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