Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ГОРБАЧ: «Заря не такая команда – мы руки не складываем»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:36
34
0

Игорь ГОРБАЧ: «Заря не такая команда – мы руки не складываем»

Игрок луганского клуба проанализировал поражение против «Вереса»

14 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:36
34
0
Игорь ГОРБАЧ: «Заря не такая команда – мы руки не складываем»
ФК Заря. Ігорь Горбач

Игрок луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал результат матча 24-го тура УПЛ, в котором его команда уступила «Вересу» со счетом 1:2.

– Игорь, начало этого поединка всех в «Заре» смутило?

– Да, конечно. Мы пропустили два быстрых мяча. Это влияет на дух команды, хоть мы бились до последней минуты встречи.

– Что происходило в раздевалке «Зари» в перерыве матча?

– Не знаю. Я разминался на футбольном поле и сразу после перерыва вышел на замену.

– На 57-й минуте был удален ваш центральный защитник Василец. Это удаление было по делу?

– Трудно ответить, я был достаточно далеко от этого единоборства двух игроков.

– К 70-й минуте встречи показали статистику ударов в створ ворот 0-6 (автогол Харатина не учитывался в этот момент). Как бы ты прокомментировал неутешительную статистику во время игры?

– Вы знаете, нам надо во всем разобраться. Нужно работать над реализацией наших голевых моментов.

– У тебя в последние пять минут матча было два неплохих момента для взятия ворот. Что там не получилось?

– Соглашусь, моменты у меня были хорошие. Сначала я не достал мяч после прострела, а на 90-й минуте матча Супряга сделал мне пас, и я пробил в ближний угол, но голкипер вышел из ворот и сократил угол обстрела. Я поднимал мяч и хотел попасть в верхний угол ворот.

– Ничьей были бы довольны?

– Исходя из событий на футбольном поле сегодня - да.

– «Верес» дважды в сезоне обыграл «Зарю»...

– Да, есть такое. Думаю, что были разные матчи у нас с «Вересом», но их итог надо проанализировать.

– Сезон для «Зари» уже закончен? До зоны еврокубков далеко...

– Смотрим в таблицу и видим отрыв от четвертого места в 9 очков. До окончания сезона шесть туров плюс у нас не сыгранный матч с «Ингульцом». Посмотрим, как дальше мы сыграем. У нас в команде никто раньше времени руки не будет складывать. «Заря» не такая команда.

– Что было в раздевалке после финального свистка?

– Сначала было шумно. Потом в раздевалку зашел главный тренер Младен Бартулович и установилась тишина. Все все все понимали.

По теме:
Кадровый ребус. Три игрока Ворсклы не сыграют против Александрии
Денис АНТЮХ: «В первом матче с Вересом начудил арбитр»
КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Игорь Горбач
Андрей Витренко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена
Футбол | 14 апреля 2025, 21:10 20
Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена
Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена

Придется заплатить минимум 500 гривен

Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Футбол | 14 апреля 2025, 06:03 4
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома

Римское дерби между орлами и волками завершилось со счетом 1:1

ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Бокс | 14.04.2025, 09:16
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14.04.2025, 11:51
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Футбол | 14.04.2025, 23:37
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
13.04.2025, 04:10 5
Футбол
Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
13.04.2025, 11:07 1
Теннис
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50
Другие виды
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
13.04.2025, 19:33 8
Футбол
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 4
Футбол
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем