Игорь ГОРБАЧ: «Заря не такая команда – мы руки не складываем»

Игрок луганской «Зари» Игорь Горбач прокомментировал результат матча 24-го тура УПЛ, в котором его команда уступила «Вересу» со счетом 1:2.

– Игорь, начало этого поединка всех в «Заре» смутило?

– Да, конечно. Мы пропустили два быстрых мяча. Это влияет на дух команды, хоть мы бились до последней минуты встречи.

– Что происходило в раздевалке «Зари» в перерыве матча?

– Не знаю. Я разминался на футбольном поле и сразу после перерыва вышел на замену.

– На 57-й минуте был удален ваш центральный защитник Василец. Это удаление было по делу?

– Трудно ответить, я был достаточно далеко от этого единоборства двух игроков.

– К 70-й минуте встречи показали статистику ударов в створ ворот 0-6 (автогол Харатина не учитывался в этот момент). Как бы ты прокомментировал неутешительную статистику во время игры?

– Вы знаете, нам надо во всем разобраться. Нужно работать над реализацией наших голевых моментов.

– У тебя в последние пять минут матча было два неплохих момента для взятия ворот. Что там не получилось?

– Соглашусь, моменты у меня были хорошие. Сначала я не достал мяч после прострела, а на 90-й минуте матча Супряга сделал мне пас, и я пробил в ближний угол, но голкипер вышел из ворот и сократил угол обстрела. Я поднимал мяч и хотел попасть в верхний угол ворот.

– Ничьей были бы довольны?

– Исходя из событий на футбольном поле сегодня - да.

– «Верес» дважды в сезоне обыграл «Зарю»...

– Да, есть такое. Думаю, что были разные матчи у нас с «Вересом», но их итог надо проанализировать.

– Сезон для «Зари» уже закончен? До зоны еврокубков далеко...

– Смотрим в таблицу и видим отрыв от четвертого места в 9 очков. До окончания сезона шесть туров плюс у нас не сыгранный матч с «Ингульцом». Посмотрим, как дальше мы сыграем. У нас в команде никто раньше времени руки не будет складывать. «Заря» не такая команда.

– Что было в раздевалке после финального свистка?

– Сначала было шумно. Потом в раздевалку зашел главный тренер Младен Бартулович и установилась тишина. Все все все понимали.