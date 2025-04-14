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  4. «Безупречное выступление». В Португалии оценили игру Трубина в чемпионате
Португалия
14 апреля 2025, 15:08 |
1123
0

«Безупречное выступление». В Португалии оценили игру Трубина в чемпионате

Украинский голкипер пропустил дважды, но несколько раз спас команду

14 апреля 2025, 15:08 |
1123
0
«Безупречное выступление». В Португалии оценили игру Трубина в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

13 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Португалии, в котором сошлись «Бенфика» и «Арока». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В стартовом составе лиссабонского клуба вышел голкипер Анатолий Трубин, который пропустил дважды. Португальская пресса позитивно оценила игру украинского вратаря:

«Безупречное выступление в один из тех трудных дней, когда вратарь проводит много времени, наблюдая за игрой издалека, но время от времени ему приходится вступать в борьбу.

Он совершил три превосходных вмешательства (на 19-й, 47-й и 51-й минутах) и ничего не смог поделать с пропущенными голами: один с пенальти, а другой с линии штрафной площади», – считают журналисты.

«Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице, в активе клуба 69 баллов. «Спортинг» набрал такое же количество очков, но имеет лучшую разницу мячей.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Арока Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
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