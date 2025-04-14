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  4. Плохая реализация? Игрок Левого Берега назвал причины поражения Колосу
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 13:58 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:04
61
0

Плохая реализация? Игрок Левого Берега назвал причины поражения Колосу

Николай Когут проанализировал матч 24-го тура УПЛ

14 апреля 2025, 13:58 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:04
61
0
Плохая реализация? Игрок Левого Берега назвал причины поражения Колосу
ФК Левый Берег

Полузащитник «Левого Берега» Николай Когут подвел итоги поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «аисты» на своем поле уступили «Колосу» (0:2).

Николаю удалось сыграть 62 минут, но отличиться результативным действием футболист так и не смог.

«У нас были неплохие атаки, но не смогли их довести до логического завершения. К сожалению, в первом тайме вообще ничего не получилось – всего один удар по воротам. Соперник нас очень хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие. На второй тайм выходили с желанием переломить ход встречи. Понимали, что еще ничего не потеряно. Обидно, что в моменте с нашим голом зафиксировали положение вне игры. К завершающему этапу сезона подходим с боевым настроем», – ответил Когут.

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Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
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