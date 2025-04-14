ПЕРВАК: «То, над чем работаем на тренировках, привело к двум пропущенным»

Главный тренер Левого Берега Виталий Первак дал послематчевую пресс-конференцию после игры 24-го тура УПЛ против Колоса (0:2).

– Пани Виталий, как вы можете прокомментировать сегодняшнюю игру?

– Игру комментировать особо нечего. Мы проиграли всю борьбу – вверху, внизу, на втором мяче. И даже в конце первого тайма пропустили гол после стандарта. Во втором тайме мы не смогли противодействовать Колосу. И, в принципе, это все.

– Можете ли вы сказать, что после поражения от Динамо ваша команда не отошла от этого и снова проиграла?

– Да нет, от Динамо мы уже отошли, готовились к этой игре. И самое главное: то, над чем работали на тренировках – в результате привело к двум пропущенным мячам. Вот и все. Мы голову не опускаем и пепелом ее не посыпаем. Работаем дальше, потому что борьба в турнирной таблице продолжается до последнего тура. Здесь все бьются, и по-другому быть не может.

– Что скажете о втором голе Колоса, который снова был забит со стандарта?

– Это уже персональная ответственность игроков. Мы это наигрывали, показывали, но на поле выходит несколько иначе. У нас было больше моментов, но не смогли их реализовать.

– Что с Русланом Дедухом?

– Надеюсь, он вернется в общую группу уже с понедельника или со вторника.