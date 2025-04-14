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  4. Костюк не сыграет на турнире WTA 500 в Штутгарте. Известна причина
WTA
14 апреля 2025, 13:08 | Обновлено 14 апреля 2025, 13:17
316
0

Костюк не сыграет на турнире WTA 500 в Штутгарте. Известна причина

Марта получила травму в матче за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг

14 апреля 2025, 13:08 | Обновлено 14 апреля 2025, 13:17
316
0
Костюк не сыграет на турнире WTA 500 в Штутгарте. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) отказалась от участия на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram. Марта получила травму в матче за национальную украинскую команду в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

12 апреля Костюк уступила Селин Наеф в двух сетах в первой игре матчевого противостояния против Швейцарии, а на старте второй партии брала медицинский тайм-аут.

«К сожалению, травма, которую я получила во время последнего матча на Кубке BJK не прошла вовремя, и я не смогу выступить в Штутгарте в этом году.

Я прекрасно провела время, дойдя до финала здесь в прошлом сезоне – спасибо за эти воспоминания. Мне очень жаль фанатов, и я очень благодарна за всю вашу поддержку.

Желаю турниру отличной недели и надеюсь увидеть вас всех в следующем году! M❤️», – написала Марта.

В 2024 году Костюк уступила Елене Рыбакиной в финале пятисотника в Штутгарте. К слову, Рыбакина тоже не выступит на этих кортах и не будет защищать трофей.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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