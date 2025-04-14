Костюк не сыграет на турнире WTA 500 в Штутгарте. Известна причина

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) отказалась от участия на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram. Марта получила травму в матче за национальную украинскую команду в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

12 апреля Костюк уступила Селин Наеф в двух сетах в первой игре матчевого противостояния против Швейцарии, а на старте второй партии брала медицинский тайм-аут.

«К сожалению, травма, которую я получила во время последнего матча на Кубке BJK не прошла вовремя, и я не смогу выступить в Штутгарте в этом году.

Я прекрасно провела время, дойдя до финала здесь в прошлом сезоне – спасибо за эти воспоминания. Мне очень жаль фанатов, и я очень благодарна за всю вашу поддержку.

Желаю турниру отличной недели и надеюсь увидеть вас всех в следующем году! M❤️», – написала Марта.

В 2024 году Костюк уступила Елене Рыбакиной в финале пятисотника в Штутгарте. К слову, Рыбакина тоже не выступит на этих кортах и не будет защищать трофей.