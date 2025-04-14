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  4. Заслужил вызов в сборную? Украинский легионер помог клубу победить
Польша
14 апреля 2025, 12:55 |
748
1

Заслужил вызов в сборную? Украинский легионер помог клубу победить

Владислав Кочергин отдал результативную передачу в чемпионате Польши

14 апреля 2025, 12:55 |
748
1
Заслужил вызов в сборную? Украинский легионер помог клубу победить
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

12 апреля состоялся матч 28-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Ракув» и «Радомяк Радом». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В составе «Ракува» с первых минут на поле вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин, который сыграл 82 минуты и отдал одну результативную передачу.

Кочергин в текущем сезоне провел 28 матчей в лиге, где забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Полузащитник собирает положительные отзывы местной прессы и болельщиков, а ранее сообщил о своем желании играть в составе сборной Украины.

«Ракув» набрал 59 баллов и продолжает лидировать в чемпионате Польши. В активе клуба – 59 баллов, ближайший преследователь отстает на три очка.

Чемпионат Польши, 28-й тур. 12 апреля

Ракув Радомяк Радом 2:1

Голы: Лопес, 53, Роча, 63 – Вольски, 52

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Источник: главный тренер Руха мог возглавить польский клуб
чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Радомяк Владислав Кочергин
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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MaximusOne
Куди його в збірну, на фланги ?, в нього немає швидкості, в центр ?, в нього хороший удар, але в остальному він поступається тим хто грає зараз там. 
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