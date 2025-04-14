Заслужил вызов в сборную? Украинский легионер помог клубу победить

12 апреля состоялся матч 28-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Ракув» и «Радомяк Радом». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В составе «Ракува» с первых минут на поле вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин, который сыграл 82 минуты и отдал одну результативную передачу.

Кочергин в текущем сезоне провел 28 матчей в лиге, где забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Полузащитник собирает положительные отзывы местной прессы и болельщиков, а ранее сообщил о своем желании играть в составе сборной Украины.

«Ракув» набрал 59 баллов и продолжает лидировать в чемпионате Польши. В активе клуба – 59 баллов, ближайший преследователь отстает на три очка.

Чемпионат Польши, 28-й тур. 12 апреля

Ракув – Радомяк Радом – 2:1

Голы: Лопес, 53, Роча, 63 – Вольски, 52