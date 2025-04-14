Украинский голкипер прокомментировал потенциальный переход во Францию

Голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко прокомментировал потенциальный переход в клуб французской Лиги 1 – 18-летний футболист признался, что он не получал никаких предложений:

– Несколько дней назад прошла информация о том, что один из французских клубов Лиги 1 хотел бы осуществить твой трансфер летом. Что ты знаешь об этой ситуации?

– Честно говоря, об этом я ничего не знаю. Мне никто ничего говорил о заинтересованности французского клуба. У меня есть агенты. Я и с ними говорил, но они мне сказали думать только о футболе. Пока я полностью сконцентрирован на выступлении «Оболони» в чемпионате Украины, – заявил Марченко.

В текущем сезоне 18-летний голкипер провел пять матчей в составе первой команды, где пропустил два гола. В четырех поединках Марченко сохранил ворота в неприкосновенности.