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  4. Украинский голкипер прокомментировал потенциальный переход во Францию
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 12:37 |
1178
0

Украинский голкипер прокомментировал потенциальный переход во Францию

Денис Марченко поделился мнением о возможном трансфере

14 апреля 2025, 12:37 |
1178
0
Украинский голкипер прокомментировал потенциальный переход во Францию
ФК Оболонь. Денис Марченко

Голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко прокомментировал потенциальный переход в клуб французской Лиги 1 – 18-летний футболист признался, что он не получал никаких предложений:

– Несколько дней назад прошла информация о том, что один из французских клубов Лиги 1 хотел бы осуществить твой трансфер летом. Что ты знаешь об этой ситуации?

– Честно говоря, об этом я ничего не знаю. Мне никто ничего говорил о заинтересованности французского клуба. У меня есть агенты. Я и с ними говорил, но они мне сказали думать только о футболе. Пока я полностью сконцентрирован на выступлении «Оболони» в чемпионате Украины, – заявил Марченко.

В текущем сезоне 18-летний голкипер провел пять матчей в составе первой команды, где пропустил два гола. В четырех поединках Марченко сохранил ворота в неприкосновенности.

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Оболонь Киев Денис Марченко трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Sportarena
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