Источник: Клуб Лиги 1 хочет подписать голкипера аутсайдера УПЛ

Украинский голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко может сменить клубную прописку, перебравшись в европейский чемпионат.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, к голкиперу проявляет неназванный клуб французской Лиги 1. Сообщается, что французский клуб уже сделал предложение «Оболони». Сумма возможного трансфера – около 500 тысяч евро.

Марченко провел 16 матчей за Оболонь U-19, в которых пропустил 22 мяча и оформил пять клиншитов. За первую команду Оболони Денис отыграл четыре поединка, два пропущенных, три матча «на ноль».

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