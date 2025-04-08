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Франция
08 апреля 2025, 11:17 |
874
1

Источник: Клуб Лиги 1 хочет подписать голкипера аутсайдера УПЛ

Денис Марченко может покинуть «Оболонь»

08 апреля 2025, 11:17 |
874
1
Источник: Клуб Лиги 1 хочет подписать голкипера аутсайдера УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Марченко

Украинский голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко может сменить клубную прописку, перебравшись в европейский чемпионат.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, к голкиперу проявляет неназванный клуб французской Лиги 1. Сообщается, что французский клуб уже сделал предложение «Оболони». Сумма возможного трансфера – около 500 тысяч евро.

Марченко провел 16 матчей за Оболонь U-19, в которых пропустил 22 мяча и оформил пять клиншитов. За первую команду Оболони Денис отыграл четыре поединка, два пропущенных, три матча «на ноль».

Ранее сообщалось, что все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум

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Оболонь Киев трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua81
очень понравился мальчик. перспективный
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