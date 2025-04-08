Источник: Клуб Лиги 1 хочет подписать голкипера аутсайдера УПЛ
Денис Марченко может покинуть «Оболонь»
Украинский голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко может сменить клубную прописку, перебравшись в европейский чемпионат.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, к голкиперу проявляет неназванный клуб французской Лиги 1. Сообщается, что французский клуб уже сделал предложение «Оболони». Сумма возможного трансфера – около 500 тысяч евро.
Марченко провел 16 матчей за Оболонь U-19, в которых пропустил 22 мяча и оформил пять клиншитов. За первую команду Оболони Денис отыграл четыре поединка, два пропущенных, три матча «на ноль».
Ранее сообщалось, что все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
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