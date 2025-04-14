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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 15:42 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:44
59
0

Защитник Левого Берега: «Мы не заслуживали поражения»

Владислав Шаповал – о поражении в матче с «Колосом»

14 апреля 2025, 15:42 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:44
59
0
Защитник Левого Берега: «Мы не заслуживали поражения»
ФК Левый Берег. Владислав Шаповал

Защитник столичного «Левого Берега» Владислав Шаповал высказался относительно неудачного матча против «Колоса», который состоялся в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился уверенной победой «Колоса» со счетом 2:0.

«Это было очень непростое противостояние. Считаю, что по игре во втором тайме мы не заслуживали поражения. Почему-то не смогли проявить себя в первой половине встречи. Пропустили два необязательных мяча и как следствие уступили. Подходили с боевым настроем на игру, но первый тайм провалили. А вот после перерыва продемонстрировали, что ничем не хуже «Колоса». Проиграли игру, но не проиграли чемпионат. Будем биться до последнего», – прокомментировал Шаповал.

Ранее писалось, что тренер «Левого Берега» Виталий Первак дал оценку своим подопечным после матча с «Колосом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Левый Берег Киев Левый Берег - Колос Владислав Шаповал
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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