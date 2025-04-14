Защитник Левого Берега: «Мы не заслуживали поражения»

Защитник столичного «Левого Берега» Владислав Шаповал высказался относительно неудачного матча против «Колоса», который состоялся в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился уверенной победой «Колоса» со счетом 2:0.

«Это было очень непростое противостояние. Считаю, что по игре во втором тайме мы не заслуживали поражения. Почему-то не смогли проявить себя в первой половине встречи. Пропустили два необязательных мяча и как следствие уступили. Подходили с боевым настроем на игру, но первый тайм провалили. А вот после перерыва продемонстрировали, что ничем не хуже «Колоса». Проиграли игру, но не проиграли чемпионат. Будем биться до последнего», – прокомментировал Шаповал.

Ранее писалось, что тренер «Левого Берега» Виталий Первак дал оценку своим подопечным после матча с «Колосом».