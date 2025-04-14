Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома

13 апреля прошел матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты, после чего был заменен на Томмазо Бальданци.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

Лучшим игроком матча был признан голкипер Ромы Миле Свилар (8.2), который совершил семь сейвов.

Оценки WhoScored за матч Лацио – Рома (1:1)