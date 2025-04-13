13.04.2025 16:00 – FT 0 : 0
Италия13 апреля 2025, 23:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:47
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ВИДЕО. Малорезультативный день в Италии. Комо взяло 3 очка в игре с Торино
Нулевые ничьи зафиксированы в матчах Вероны и Дженоа, Фиорентины и Пармы
13 апреля 2025, 23:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:47
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Вечером 13 апреля проходят матчи 32-го тура чемпионата Италии.
Комо взяло 3 очка в домашней игре с Торино (1:0).
Нулевые ничьи зафиксированы в матчах Вероны и Дженоа (0:0), Фиорентины и Пармы (0:0).
Украинский хавбек Руслан Малиновский из-за травмы не вошел в заявку Дженоа на матч.
Серия A. 32-й тур, 13 апреля
Верона – Дженоа – 0:0
Фиорентина – Парма – 0:0
Комо – Торино – 1:0
Гол: Дувикас, 38
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