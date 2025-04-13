ВИДЕО. Малорезультативный день в Италии. Комо взяло 3 очка в игре с Торино

Вечером 13 апреля проходят матчи 32-го тура чемпионата Италии.

Комо взяло 3 очка в домашней игре с Торино (1:0).

Нулевые ничьи зафиксированы в матчах Вероны и Дженоа (0:0), Фиорентины и Пармы (0:0).

Украинский хавбек Руслан Малиновский из-за травмы не вошел в заявку Дженоа на матч.

Серия A. 32-й тур, 13 апреля

Верона – Дженоа – 0:0

Фиорентина – Парма – 0:0

Комо – Торино – 1:0

Гол: Дувикас, 38