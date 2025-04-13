Эллас Верона

13 апреля на Марк Антонио Бентегоди пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором Верона встретится с Дженоа. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Верона

Команда еще при Юриче избавилась от клейма футбольного лифта и сумела закрепиться в высшем дивизионе страны. Но это не значит, что ей там легко. Достаточно сказать, что успешным считается прошлый сезон, в рамках которого получилось финишировать на 13-й позиции - Барони после этого даже отправился тренировать Лацио. Но даже тогда было взято всего 38 очков, то есть ровно по одному за тур - показатель удовлетворительный, но скромный.

Сейчас, уже при Паоло Дзанетти, это соотношение получается сохранять. И, значит, держаться на достаточно высоком уровне, имея отрыв от зоны вылета. В прошлом туре с Торино сумели добавить очередное очко - на выезде оформили ничью 1:1.

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Дженоа

Клуб в позапрошлом сезоне окунулся в Серию В. Но, как часто бывает в случае быстрого возвращения, стал от подобного сильнее - год назад замкнул топ-10 итоговой турнирной таблицы Серии А. Все это, и возвращение из второго дивизиона, и неплохой результат в высшем, обеспечил Джилардино. Но когда в новом цикле затянулись проблемы, с ним расстались.

Рокировка помогла - с Виейра получилось вернуться в число середняков. Впрочем, заодно и лазарет очистился, даже Малиновский после перелома ноги вернулся, и выдал бенефис с Лечче. Впрочем, Тудору потом, после паузы, не помешали дебютировать с победы. Но с Удинезе было уже куда проще. Так в итоге на 77-й минуте получилось распечатать соперника. Гол Дзаноли так и остался единственным, и в итоге принес победу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне генуэзцы выиграли оба поединка у этого соперника. Но в начале нынешнего на своем поле уступили гостям из Вероны без особенных шансов.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Они показывают действительно неплохую форму, так что можно брать ставку на победу Малиновского и компании с форой 0 (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua Эллас Верона Дженоа Фора Дженоа (0) 1.78 Сделать ставку

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