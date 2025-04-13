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13 апреля 2025, 16:31 |
2575
2

ФОТО. Украинская теннисистка разошлась с парнем, с которым была помолвлена

Катарина Завацкая объявила о прекращении отношений с Аленом Авидзбой

13 апреля 2025, 16:31 |
2575
2
ФОТО. Украинская теннисистка разошлась с парнем, с которым была помолвлена
Instagram. Ален Авидзба и Катарина Завацкая

25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая рассталась с Аленом Авидзбой.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram. В декабре 2023 года пара объявила о помолвке.

Катарина и Ален были вместе 7.5 лет. Авидзба также играл в теннис.

«Люблю тебя очень. Спасибо за все. Наша любовная сказка подошла к концу», – написала Катарина.

12 апреля Завацкая вместе с Надеждой Киченок принесла сборной Украины победу над командой Швейцарии в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

ФОТО. Украинская теннисистка разошлась с парнем, с которым была помолвлена

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Катарина Завацкая фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
Ален, який п'є одеколон, тому що прикацап з абхазії.
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+3
Falko
Щось мені підказує, що "ето ж-ж-ж нєспроста". І почалося, приблизно, восени.
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+1
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