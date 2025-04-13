ФОТО. Украинская теннисистка разошлась с парнем, с которым была помолвлена
Катарина Завацкая объявила о прекращении отношений с Аленом Авидзбой
25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая рассталась с Аленом Авидзбой.
Об этом украинка сообщила в своем Instagram. В декабре 2023 года пара объявила о помолвке.
Катарина и Ален были вместе 7.5 лет. Авидзба также играл в теннис.
«Люблю тебя очень. Спасибо за все. Наша любовная сказка подошла к концу», – написала Катарина.
12 апреля Завацкая вместе с Надеждой Киченок принесла сборной Украины победу над командой Швейцарии в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
ФОТО. Украинская теннисистка разошлась с парнем, с которым была помолвлена
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