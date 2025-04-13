25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая рассталась с Аленом Авидзбой.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram. В декабре 2023 года пара объявила о помолвке.

Катарина и Ален были вместе 7.5 лет. Авидзба также играл в теннис.

«Люблю тебя очень. Спасибо за все. Наша любовная сказка подошла к концу», – написала Катарина.

12 апреля Завацкая вместе с Надеждой Киченок принесла сборной Украины победу над командой Швейцарии в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

ФОТО. Украинская теннисистка разошлась с парнем, с которым была помолвлена