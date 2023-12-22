Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 173) объявила о помолвке со своим парнем.

Будущий муж украинки – 24-летний Ален Авидзба.

Ален сделал предложение Катарине 27 ноября 2023 года. Судя по всему, тогда пара находилась на отдыхе на Мальдивах.

Катарина и Ален встречаются более 6 лет.

Ранее стало известно, что Завацкая попала в квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2024.

ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем