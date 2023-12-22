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  4. ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
WTA
22 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 22 декабря 2023, 21:13
2412
6

ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем

Будущий муж украинки – Ален Авидзба

22 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 22 декабря 2023, 21:13
2412
6
ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 173) объявила о помолвке со своим парнем.

Будущий муж украинки – 24-летний Ален Авидзба.

Ален сделал предложение Катарине 27 ноября 2023 года. Судя по всему, тогда пара находилась на отдыхе на Мальдивах.

Катарина и Ален встречаются более 6 лет.

Ранее стало известно, что Завацкая попала в квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2024.

ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем

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Катарина Завацкая помолвка фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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33may
Интересно ,а где будут жить молодые? У мужа в Сочи?  Гражданство будет менять? Хотя.. в российском женском теннисе своих таких Катей" девать некуда 
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+4
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KvlaD
Волынянка вышла замуж за абхаза.)
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+2
А Ш
Фу
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0
Muskrat2
Абхазский сепаратист, предавший Грузию и работающий на русню, выступавший в сборных росии. 
Я говорил журналистам, расследуйте связь Завацких с семьей Пескова (секретарь путина) - реакции ноль.
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0
Диванний Експерт
Хто це?А це важлива новина в світі спорту?
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-1
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