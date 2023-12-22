WTA22 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 22 декабря 2023, 21:13
2412
6
ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
Будущий муж украинки – Ален Авидзба
22 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 22 декабря 2023, 21:13
2412
6
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 173) объявила о помолвке со своим парнем.
Будущий муж украинки – 24-летний Ален Авидзба.
Ален сделал предложение Катарине 27 ноября 2023 года. Судя по всему, тогда пара находилась на отдыхе на Мальдивах.
Катарина и Ален встречаются более 6 лет.
Ранее стало известно, что Завацкая попала в квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2024.
ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
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Я говорил журналистам, расследуйте связь Завацких с семьей Пескова (секретарь путина) - реакции ноль.