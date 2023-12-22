Australian Open22 декабря 2023, 08:30 | Обновлено 22 декабря 2023, 08:38
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Без Байндл. Четыре украинки сыграют в квалификации Australian Open
Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая начнут с отбора
22 декабря 2023, 08:30 | Обновлено 22 декабря 2023, 08:38
635
1
Четыре украинские теннисистки попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.
В отборочном турнире выступят Даяна Ястремская (№102 WTA), Дарья Снигур (№134 WTA), Юлия Стародубцева (№156 WTA) и Катарина Завацкая (№173 WTA).
Отметим, что в списке нет Катерины Байндл (№132 WTA), которая в прошлом году дошла в Мельбурне до третьего раунда, обновив личный рекорд на мейджорах.
Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января. В основную сетку по рейтингу попали 4 украинских теннисистки.
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