Без Байндл. Четыре украинки сыграют в квалификации Australian Open

Четыре украинские теннисистки попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

В отборочном турнире выступят Даяна Ястремская (№102 WTA), Дарья Снигур (№134 WTA), Юлия Стародубцева (№156 WTA) и Катарина Завацкая (№173 WTA).

Отметим, что в списке нет Катерины Байндл (№132 WTA), которая в прошлом году дошла в Мельбурне до третьего раунда, обновив личный рекорд на мейджорах.

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января. В основную сетку по рейтингу попали 4 украинских теннисистки.