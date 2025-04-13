Минай сенсационно уступил на выезде Кременю
Закарпатцев подвела реализация
13 апреля в борьбе за выживание в Первой лиге «Кремень» принимал «Минай».
С первых минут подопечные Евгения Калиниченко начали активно действовать в атаке. За 15 минут свои возможности упустили Гуничев, Рязанцев и Раско. Хозяева поля делали все возможное в защите, чтобы не пропустить.
А на 36-й минуте игроки «Кремня» поймали соперника на контратаке. Алексей Жданович уверенно переиграл голкипера «минайцев» Максима Росула.
Во втором тайме у гостей были большие проблемы с реализацией. Они превосходили соперника, но в итоге счет остался неизменным.
1:0 в пользу «Кремня», который остается на последней строчке в чемпионате. «Минай» остался на 3-й позиции.
«Мариуполь» принимал хмельницкое „Подолье“. Хозяева поля ничем не уступали гостям, но удача была на стороне вторых.
В первом тайме Антон Савин открыл счет в матче, а на последних минутах Давронбек Азизов удвоил преимущество «Подолья».
Первая лига. Выбывание. 13 апреля
Кремень – Минай – 1:0
Гол: Жданович, 38
Видео гола и обзор матча
Видео матча
Мариуполь – Подолье – 0:2
Голы: Савин, 37, Азизов, 90+3
Видео матча
События матча
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