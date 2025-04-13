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Феникс-Мариуполь
13.04.2025 13:00 – FT 0 : 2
Подолье
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Украина. Первая лига
13 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:22
209
0

Минай сенсационно уступил на выезде Кременю

Закарпатцев подвела реализация

13 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:22
209
0
Минай сенсационно уступил на выезде Кременю
ФК Минай

13 апреля в борьбе за выживание в Первой лиге «Кремень» принимал «Минай».

С первых минут подопечные Евгения Калиниченко начали активно действовать в атаке. За 15 минут свои возможности упустили Гуничев, Рязанцев и Раско. Хозяева поля делали все возможное в защите, чтобы не пропустить.

А на 36-й минуте игроки «Кремня» поймали соперника на контратаке. Алексей Жданович уверенно переиграл голкипера «минайцев» Максима Росула.

Во втором тайме у гостей были большие проблемы с реализацией. Они превосходили соперника, но в итоге счет остался неизменным.

1:0 в пользу «Кремня», который остается на последней строчке в чемпионате. «Минай» остался на 3-й позиции.

«Мариуполь» принимал хмельницкое „Подолье“. Хозяева поля ничем не уступали гостям, но удача была на стороне вторых.

В первом тайме Антон Савин открыл счет в матче, а на последних минутах Давронбек Азизов удвоил преимущество «Подолья».

Первая лига. Выбывание. 13 апреля

Кремень – Минай – 1:0

Гол: Жданович, 38

Видео гола и обзор матча

Видео матча

Мариуполь – Подолье – 0:2

Голы: Савин, 37, Азизов, 90+3

Видео матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Давронбек Азизов (Подолье).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Савин (Подолье).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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