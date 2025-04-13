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  4. Кирилл ФЕСЮН: «Я мечтал о дебюте за Шахтер. Были переживания»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 08:59 |
62
0

Кирилл ФЕСЮН: «Я мечтал о дебюте за Шахтер. Были переживания»

Голкипер оценил свой дебют за «горняков»

13 апреля 2025, 08:59 |
62
0
Кирилл ФЕСЮН: «Я мечтал о дебюте за Шахтер. Были переживания»
ФК Шахтер Донецк. Кирилл Фесюн

Голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился эмоциями после победы своей команды над ЛНС (4:1) и оценил свой дебют в составе «горняков» в УПЛ.

– Поздравляем с победой! В матче с ЛНЗ ты официально дебютировал за «Шахтер». Что значит для тебя и как можешь оценить свой дебют?

– Спасибо! Да, это достаточно значительный день для меня, потому что дебют в таком большом клубе – это то, о чем я очень долго мечтал, очень долго ждал. И если такой случай представился, то надо им пользоваться.

– Было ли волнение перед матчем, а может, даже во время игры?

– Действительно, перед игрой были некоторые переживания – команда поддержала. В игре уже не ощущалось этого мандража, потому все хорошо.

– Какие наставления перед поединком давали Андрей Пятов и Раймонд ван дер Гоув? Может, что-то говорил капитан команды или другие ребята?

– Подсказывали, чтобы действовал спокойно, что не нужно ничего выдумывать. Знал, надо делать то, что от тебя зависит, а там уж как получится.

– Ты слышал, как во время матча болельщики выкрикивали твою фамилию?

– Да, конечно, слышал. Это очень приятно.

– Что чувствуешь в такие моменты?

– Очень приятно, очень.

- Если в целом подводить итоги этого матча, то каковы твои выводы?

– Считаю, что мы обыграли соперника, полностью доминировали. Были у них некоторые моменты, но хорошо, что мы выиграли и взяли три важных очка.

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Кирилл Фесюн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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